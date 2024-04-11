При наезде иномарки в Ингушетии пострадал ребенок 

ДТП произошло в сельском поселении Барсуки Назрановского района на автодороге «Карабулак-Назрань». Травмированный госпитализирован в реанимационное отделение ДРКБ.

Отмечается, что за рулем Mercedes-Benz находился 17-летний подросток, который и допустил наезд на пешехода.

По данному факту полицией проводится проверка.

Госавтоинспекция МВД по республике призывает граждан к соблюдению ПДД и настоятельно просит родителей не передавать управление ТС несовершеннолетним.