При наезде иномарки в Ингушетии пострадал ребенок 

В первый день празднования Ид аль-Фитр при наезде иномарки пострадал ребенок, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МВД по региону.
ДТП произошло в сельском поселении Барсуки Назрановского района на автодороге «Карабулак-Назрань». Травмированный госпитализирован в реанимационное отделение ДРКБ.
Отмечается, что за рулем Mercedes-Benz находился 17-летний подросток, который и допустил наезд на пешехода.
По данному факту полицией проводится проверка.
Госавтоинспекция МВД по республике призывает граждан к соблюдению ПДД и настоятельно просит родителей не передавать управление ТС несовершеннолетним.