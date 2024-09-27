Прокуратура Ингушетии выявила нарушения при эксплуатации газового оборудования в МКД 

Отмечается, что на территории нового микрорайона сельского поселения Яндаре Назрановского района расположены 14 МКД, которые обслуживают общества с ограниченной ответственностью «РемКомСервис» и «Уютный двор».

Установлено, что эти управляющие компании ненадлежащим образом оказывали услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах. За истекший период 2024 года ими не проводились проверки вентиляционных выходов и дымоходов, газовые трубы с внешней стороны обслуживаемых МКД не покрашены. Также нет информации по оказанию услуг и выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества.

В отношении организаций прокуратурой района возбуждены два дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст.9.23 КоАП России, внесены представления об их устранении.