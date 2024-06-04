Рашид Темрезов поздравил жителей Ингушетии с 32-летием образования региона

«Сегодня братская нам Ингушетия отмечает 32 года со дня образования республики. За эти годы, благодаря поддержке Президента России и самоотверженному труду многонационального народа республики, Ингушетия прошла очень активный этап развития. Немало позитивных изменений удалось достичь в социально-экономической сфере», — отметил руководитель субъекта.

По его словам, в регионе построены и продолжают строиться новые объекты социального, культурного и промышленного назначения, инженерной и дорожной инфраструктуры. Быстрыми темпами идет развитие сельского хозяйства и туризма, ведется работа по улучшению жилищных условий жителей республики и многое другое.

«Народы Карачаево-Черкесии и Ингушетии связывают давние, прочные, добрые отношения. Уверен, наша дружба будет только крепнуть, а впереди нас ждет много общих побед и достижений в составе нашей Родины-России», — написал Рашид Темрезов в своем Telegram-канале.

От имени многонационального народа КЧР и от себя лично он поздравил Махмуд-Али Калиматова и всех жителей республики с праздником, пожелав региону процветания и благополучия, а жителям — добра и счастья.