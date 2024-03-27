Российский этнографический музей будет предоставлять реставраторам данные по истории Ингушетии

Компания «АСМ Групп», занимающаяся реставрационными работами в горной части региона, начала сотрудничество с Российским этнографическим музеем по выявлению архивных материалов касаемо истории и башенных комплексов республики.
Как проинформировали газету «Ингушетия» в пресс-службе организации, практически сразу же музей выслал для изучения фотографии и рисунки, датируемые началом ХХ века.
«На них изображено ритуальное строение, которое находилось вблизи архитектурных комплексов Таргим и Эгикал. Возведено оно было на месте, где в результате удара молнией умер пастух», — сказал собеседник издания.
Отмечается, что до наших дней сооружение не сохранилось.
Партнерами проекта выступают благотворительные фонды «Сафмар» и «Возрождение».
Напомним, что Российский этнографический музей расположен в Санкт-Петербурге. Основан он был в 1902 году. В его фондах сосредоточены памятники культуры 157 народов России и сопредельных стран.