Российский этнографический музей будет предоставлять реставраторам данные по истории Ингушетии

Как проинформировали газету «Ингушетия» в пресс-службе организации, практически сразу же музей выслал для изучения фотографии и рисунки, датируемые началом ХХ века.

«На них изображено ритуальное строение, которое находилось вблизи архитектурных комплексов Таргим и Эгикал. Возведено оно было на месте, где в результате удара молнией умер пастух», — сказал собеседник издания.

Отмечается, что до наших дней сооружение не сохранилось.

Партнерами проекта выступают благотворительные фонды «Сафмар» и «Возрождение».

Напомним, что Российский этнографический музей расположен в Санкт-Петербурге. Основан он был в 1902 году. В его фондах сосредоточены памятники культуры 157 народов России и сопредельных стран.