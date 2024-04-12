Руководитель Ингушского госуниверситета вошла в президиум союза ректоров СКФО

Были рассмотрены актуальные вопросы усиления борьбы с деструктивной идеологией и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей в молодежной среде, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Ингушского госуниверситета.

Также на повестке стоял вопрос избрания руководящих органов совета на очередной период деятельности. Его председателем переизбран ректор ПГУ Александр Горбунов. Президиум же пополнился новыми представителями, в числе которых ректор главного вуза Ингушетии Фатима Албакова.

В своем выступлении полномочный представитель отметил, что совет ректоров, созданный в 2012 году, стал востребованной площадкой для координации деятельности вузов, развития связей внутри системы высшей школы округа и эффективного использования ее интеллектуального потенциала.

«На важность формирования обновленных, соответствующих вызовам времени подходов к развитию системы образования в своем Послании Федеральному Собранию обратил внимание наш национальный лидер, Президент Владимир Владимирович Путин. В частности, по его поручению сегодня идет подготовка пяти новых национальных проектов, среди которых — нацпроект «Кадры». Он будет нацелен на создание тесного взаимодействия системы образования, в которую входят школы, колледжи и вузы, и реального сектора, развитие системы наставничества, укрепление связи поколений и обучение высококвалифицированных специалистов», — подчеркнул Юрий Чайка.

Отметим, что в состав совета ректоров сейчас входят руководители 25 государственных и 7 аккредитованных негосударственных вузов СКФО.