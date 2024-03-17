С 254-летием единения Ингушетии с Россией поздравил жителей региона Махмуд-Али Калиматов

«Мы гордимся тем, что являемся неотъемлемой частью Великой России и понимаем, какой правильный выбор сделали однажды наши предки в 1770 году. Ингушетия вписала немало славных строк в многовековую историю родного государства», — отметил руководитель субъекта в своем обращении.

По его словам, сегодня, являясь полноправным субъектом России, республика вносит свою лепту в дело сохранения стабильности и процветания страны.

Регион динамично развивается, укрепляя свой экономический потенциал, реализуя активную социальную политику.

«Перед республикой стоят важные задачи, открываются большие перспективы. Уверен, что благодаря мудрости народа, его трудолюбию и целеустремленности, мы будем и впредь вносить достойный вклад в развитие региона и страны, сделаем все, чтобы Ингушетия была процветающим краем, центром притяжения для всех россиян», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Он пожелал жителям субъекта здоровья, благополучия и всего самого доброго, а республике — мира и процветания.