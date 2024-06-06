Сбыт поддельного алкоголя пресекли в Ингушетии

Сотрудники ППС обнаружили и изъяли в складском помещении одного из городских магазинов 60 бутылок спиртосодержащей жидкости без соответствующих документов и акцизных марок.

В действиях продавца суррогата усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК России (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).