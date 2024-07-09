Съемки выездных серий детектива «Наш спецназ» о бойцах СОБР стартовали в Ингушетии 

Принимавший участие в церемонии Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале написал, что съемки сериала — важное событие для развития регионального кинематографа.

«Проект Пятого канала открывает уникальные возможности для наших талантливых артистов заявить о себе на всю Россию, для специалистов киноиндустрии получить бесценный опыт, а для зрителей страны — увидеть красоту Ингушетии, познакомиться с ее природой и богатой культурой», — отметил руководитель субъекта.

По его словам, «Наш спецназ» — отличный пример того, как можно использовать красоту республики и ее богатую историю для создания качественного контента.

«Благодарю Пятый канал и кинокомпанию «Триикс Медиа» за поддержку регионального кинематографа. Уверен, что выездные специальные серии из Ингушетии станут ярким событием в новом телевизионном сезоне Пятого канала, и зрители получат настоящее удовольствие от просмотра», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

Отметим, что исполнитель главной роли в сериале Никита Василевский ранее выразил уверенность, что зрители Пятого канала получат удовольствие от просмотра выездных эпизодов.

«Это другая атмосфера, другие пейзажи, истории, в которые наши персонажи попадут буквально с самого начала. Все это, я уверен, освежит будни питерского СОБРа. Серии в Ингушетии будут жаркими во всех смыслах», — заявил актер.