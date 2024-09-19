Школу-долгострой в Магасе планируется сдать в ноябре этого года

Подрядчик заверил руководителя субъекта, что учебное заведение будет готово к середине ноября. Сейчас строители завершают облицовку фасада, благоустройство территории, проводят электричество, устанавливают слаботочные сети и системы вентиляции.

«Я продолжаю следить за процессом строительства и планирую повторно посетить объект. Многие семьи уже несколько лет ждут появления нового образовательного учреждения. Школа должна была начать работу и предоставлять детям качественное и доступное образование с 2021 года. Но из-за затянувшегося строительства социально значимых объектов жизнь граждан осложняется», — отметил Глава.

Он выразил благодарность правительству России за поддержку, напомнив, что в прошлом году регион получил субсидию в размере 195 млн рублей из федерального бюджета для завершения строительства школы.