В Карабулаке Ингушетии провели встречу школьников с участниками СВО

Как информировали газету «Ингушетия» в муниципалитете, беседа вышла очень душевной и открытой. Ветераны боевых действий рассказали школьникам о своём опыте службы, поделились историями о стойкости, отваге и взаимовыручке среди сослуживцев, а также затронули тему фронтового товарищества и качеств, которыми должен обладать настоящий защитник.

Главная задача урока — воспитать у ребят патриотизм, уважительное отношение к истории государства и подвигам тех, кто сегодня обеспечивает его суверенитет и безопасность.

Школьники активно включились в беседу, задавая гостям вопросы о службе и о том, насколько важна поддержка из тыла.

Как отметил спикер Иса Темирханов, привлечение ветеранов СВО к работе с подрастающим поколением — одно из ключевых направлений фонда. Живое общение с бойцами помогает молодёжи ценить подвиг защитников Родины.

«Это мероприятие является частью системной работы по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию. Подобные встречи региональное отделение фонда организует в разных муниципалитетах на постоянной основе», — подчеркнули в мэрии.