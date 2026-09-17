Сотрудник ФСБ и Герой России Алихан Калиматов из Ингушетии погиб 19 лет назад 

На следующий день,18 сентября, его похоронили на родовом кладбище возле села Галашки Сунженского района с соблюдением всех мусульманских традиций. Проститься с уважаемым офицером пришли несколько тысяч человек.

Указом Президента России от 4 ноября 2007 года Алихану Макшариповичу Калиматову посмертно присвоено звание Героя России — за героизм, мужество и отвагу, проявленные в условиях, сопряженных с риском для жизни, и большой вклад в обеспечение безопасности страны. Позже медаль «Золотая Звезда» и Грамоту Героя передали на вечное хранение его вдове Лидии Мурадовне и сыну Алику.

Алихан Калиматов родился 18 апреля 1969 года в станице Орджоникидзевской Сунженского района (ныне — город Сунжа). В семье Макшарипа и Аминат он был самым младшим, седьмым ребенком. После школы и службы в Советской армии учился на юридическом факультете Самарского государственного университета. В органах ФСБ служил с 2000 года в УФСБ по Самарской области.

В 2006–2007 годах за успешное выполнение специальных заданий дважды представлялся к ордену Мужества. В 2001 году он уже получал огнестрельное ранение при нападении, но быстро восстановился и вернулся в строй.

По одной из главных версий, убийство офицера было связано с его профессиональной деятельностью: расследованием уголовных дел о похищениях людей.

В 2008 году мемориальную доску Героя России открыли в четвертой средней школе Сунжи, после на главном корпусе Самарского госуниверситета и в здании службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России в Москве. В память о нем в республике проводятся выставки, уроки мужества и спортивные мероприятия, включая международный турнир по греко-римской борьбе.