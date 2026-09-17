В Назрани завершена подготовка к предстоящим выборам

В мэрии Назрани прошло заключительное организационное совещание, посвящённое готовности избирательных участков. В оперативном мероприятии приняли участие представители участковых комиссий, коммунальных служб, профильных подразделений администрации и ответственных ведомств.
Как информировали газету «Ингушетия» в муниципалитете, особое внимание уделили вопросам бесперебойного электро- и водоснабжения, обеспечению безопасности на участках, а также созданию комфортных условий для голосования жителей, в том числе маломобильных граждан.
Все ответственные службы получили необходимые поручения. Глава Назрани Руслан Оздоев лично проинспектирует избирательные участки города и проверяет их готовность.
"В дни голосования все участки должны функционировать организованно, безопасно и без сбоев",- подчеркнул мэр.