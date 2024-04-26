Сотрудник Минспорта Ингушетии отправился в зону СВО добровольцем

«Такой шаг не только подчеркивает его преданность делу общественной поддержки, но и служит примером для нашей молодежи. Его готовность выйти за пределы своих обязанностей и оказать помощь в критических ситуациях вдохновляет нас всех», — сказал собеседник.

Народный фронт — это общественное движение или коалиция политических партий и организаций, которые выступают за проведение определённых реформ или решение актуальных проблем в стране.

Оно было создано в мае 2011 года по предложению председателя Правительства России как «объединение на равных» разнонаправленных политических игроков с целью продвижения России вперёд совместными усилиями.