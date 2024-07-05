Студенты колледжа из Ингушетии завоевали «серебро» и «бронзу» на турнире по пожарно-спасательному спорту

Как информировали газету «Ингушетия» в мэрии города, в состязаниях принимали участие 7 сборных команд главных управлений МЧС России по субъектам СКФО.

Ребята боролись за медали в четырех дисциплинах: подъем по штурмовой лестнице в окно учебной башни, преодоление 100 метровой полосы с препятствиями, пожарная эстафета и боевое развертывание.

Так, в тройку призеров средней группы (15-16 лет) в дисциплине «подъем по штурмовой лестнице» с бронзовой медалью вошел Рамазан Ажигов. Серебряную медаль в дисциплине «прохождение 100-метровой полосы с препятствиями» завоевал Рахим Шанхоев.