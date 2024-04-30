Томские ингуши приняли участие в акции «В гости к ветерану»

Как информировали газету «Ингушетия» в Миннаце республики, в патриотическом мероприятии совместно с Департаментом внутренней политики и социальных коммуникаций администрации Томской области принимают участие 14 национальных организаций сибирского региона.

«В преддверии великого праздника 9 мая мы поздравили 11 ветеранов ВОВ, пожелали им, прежде всего, крепкого здоровья и выразили благодарность каждому из них за вклад в общую Победу!», — подчеркнул Саид-Ахмет Хашиев.

Он озвучил общее мнение о том, что Великую Победу ковали люди разных национальностей вместе, сообща, поэтому этот праздник братские народы считают своим.