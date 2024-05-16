Три человека пострадали в результате ДТП в Ингушетии

16 мая в 11:34 спасателям поступило сообщение о ДТП в селе Барсуки. По прибытии на место происшествия, сотрудники экстренных служб установили, что столкнулись два автомобиля — «ВАЗ 2107» и «УАЗ».

По словам собеседника издания, в результате происшествия пострадавшие получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани.

Отмечается, что устранением последствий аварии занимались три представителя поисково-спасательного отряда «Эрзи». Также была задействована одна единица техники.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.