Участники федерального проекта «Маяки дружбы. Башни Кавказа» приступили к мероприятиям в Ингушетии

Как информировали газету «Ингушетия» в Минмолтуре республики, в нынешнем году к участникам из регионов Кавказа присоединились добровольцы из Москвы и Московской области, Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Карачаево-Черкесии, Херсонской, Запорожской и Кемеровской областей, Ставропольского края.

Участники проекта встретились с министром молодежной политики и туризма Адамом Мальсаговым. Он заверил гостей, что их пребывание в республике «станет поистине лучшим воспоминанием». Чиновник представил молодежным активистам координатора в лице начальника патриотического отдела ведомства Ахмеда Халухаева.

Напомним, VII Международный волонтерский проект, который до 27 октября будет реализовываться в ряде регионов СКФО, призван усилить межнациональные связи и дать толчок развитию внутреннего туризма в рамках универсальной российской гражданской идентичности. При этом добровольцы активно участвуют в благоустройстве исторических и культурных объектов, что, в свою очередь, позволяет не только сохранить памятники, но и улучшить их внешний вид.