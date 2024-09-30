УПЧ в Ингушетии помог перевести осужденного в колонию ближе к родным 

С соответствующей просьбой в аппарат обратилась супруга заключенного. Она сообщила, что мужчина в настоящий момент отбывает наказание в Саратовской области.

«Я работаю в школе. Весь мой доход уходит на содержание наших с мужем двоих детей. За год, в течение которого муж находится в колонии, я не имела возможности навестить его в связи с материальным положением. Помимо этого, мне необходимо практически постоянно ухаживать за детьми и больной свекровью, являющейся инвалидом II группы. Прошу помочь в переводе моего супруга в любое исправительное учреждение, расположенное вблизи республики», — подчеркнула женщина.

Отмечается, что УПЧ направил запрос в Федеральную службу исполнения наказания России, по итогам рассмотрения которого принято решение о переводе осужденного в исправительное учреждение УФСИН России по Ставропольскому краю.