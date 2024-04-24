УПЧ в Ингушетии помог с переводом осужденного в колонию ближе к родным

Сообщается, что жительница сельского поселения Новый Редант Малгобекского района обратилась к УПЧ в регионе с просьбой об оказании содействия в направлении осужденного брата для дальнейшего отбывания наказания ближе к месту проживания родных.

Как сообщил собеседник газеты, брат заявительницы в настоящее время содержится в следственном изоляторе в Москве. После вступления в силу решения суда его переведут в одно из исправительных учреждений в стране. Но обеспечение свиданий с осуждённым будет затруднительно для семьи в случае, если по распределению он попадёт в регион, расположенный далеко от места жительства родственников. Причина — тяжёлое материальное положение семьи, которое не позволит часто навещать осуждённого в отдалённых регионах.

Отмечается, что принято решение после вступления приговора суда в законную силу направить осужденного для отбывания наказания в исправительное учреждение УФСИН России по Северной Осетии, расположенное ближе к месту жительства родных.