Уроженцы Ингушетии стали победителями чемпионата по джиу-джитсу в Турции 

Абдул-Малик выиграл в весовой категории до 38 кг среди спортсменов 11 лет, а его брат Муса — в весовой категории до 34 кг среди спортсменов 12 лет.

Оба спортсмена являются учениками Махач-АбуБакра Гаджимурадова и представляют зал OCTOPUS JIU-JITSU.

«Победа в таком престижном чемпионате по джиу-джитсу — это значимое достижение не только для самих спортсменов, но и для всей Ингушетии. Оно свидетельствует о том, что молодое поколение может достигать высоких результатов на международной арене и вносить свой вклад в развитие спорта», — прокомментировал Тагир Хамхоев.

Чемпионат AJP ABU DHABI GRAND SLAM JIU-JITSU WORLD TOUR 2024-2025 ISTANBUL PROFESSIONAL прошел 9 июня в Стамбуле.