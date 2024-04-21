Уроженец Ингушетии Илез Хашагульгов стал победителем чемпионата Турции по джиу-джитсу

Илез Хашугульгов завоевал золотую медаль на Национальном чемпионате Турции по джиу-джитсу Abu Dhabi Ajp Tour Turkey National Jiu-jitsu Championship 2024 — Gi, сообщил газете «Ингушетия» основатель спортресурса The Tiger Sports Тагир Хамхоев.
По словам собеседника, джитсер выступал в весовой категории до 77 кг в категории Master-1 среди черных поясов.
«Илез Хашугульгов — талантливый спортсмен и замечательный тренер. Победа на чемпионате Турции стала подтверждением его высокого уровня мастерства и профессионализма», — сказал Тагир Хамхоев.
Отметим, что спортсмен является главным тренером Academy Jiu-Jitsu Sunja и представляет спортивные клубы «Чингиз» и Brasa Russia.
Соревнования прошли 20 апреля в Стамбуле.