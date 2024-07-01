Уроженец Ингушетии завоевал серебро на Кубке Казахстана по грэпплингу

Идрис Алиев завоевал серебряную медаль на Кубке Казахстана по грэпплингу и грэпплингу-ги, сообщил «Ингушетии» основатель спортресурса The Tiger Sports Тагир Хамхоев.
Собеседник отметил, что спортсмен выступал в весовой категории до 84 кг.
Тренируется боец в зал KTTGRES под руководством опытного наставника Антона Муратова.
«Идрис Алиев показал себя как опытный и сильный боец. Он достойно выступил на Кубке и продемонстрировал прекрасную технику. Для спортсмена это был важный шаг в его карьере. Я уверен, что впереди у Идриса ещё много новых побед», — добавил Тагир Хамхоев.
Соревнования проходили в Алматы 29-30 июня.