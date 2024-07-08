Уроженку соседнего региона задержали в Ингушетии за оборот сильнодействующих веществ

Отмечается, что при проведении ОРМ в рамках ранее возбужденного уголовного дела по ч. 3 ст. 234 УК России, сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков министерства внутренних дел установлена 26-летняя уроженка соседнего региона, которая реализовала около 55 граммов «Прегабалина».

Фигурантка дала признательные показания, в порядке статей 91 и 92 УПК России она водворена в ИВС.