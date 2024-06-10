В Ингушетии 22 июня пройдут памятные мероприятия, посвященные трагическим датам

«Акции всероссийского значения «Свеча памяти» и «Лучи Победы», которые пройдут в нашей республике, напомнят нам о важности сохранения исторической памяти и о героизме наших предков», — подчеркнул в своем аккаунте в сети руководитель региона Махмуд-Али Калиматов.

Отмечается, что ключевым событием мероприятия станет церемония возложения цветов на Мемориале памяти и славы в Назрани.

Кроме того, 22 июня на ТВ и радио будут транслироваться программы, посвященные этому трагическому дню, а в печатных СМИ появятся материалы на соответствующую тематику.