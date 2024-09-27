В Ингушетии 65-летнему виновнику ДТП с тремя погибшими предъявлено обвинение

Там напомнили, что 15 сентября этого года вечером водитель УАЗ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, следуя по автодороге «Малгобек — Инарки», совершил наезд на находившихся рядом с припаркованным на обочине автомобилем двух юношей (по 15 лет) и 58-летнего мужчину, которые скончались от полученных травм на месте.

Ранее суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу, удовлетворив ходатайство следователя.

Мужчине вменяется пункт «а» ч.6 ст. 264 УК России (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Отметим, что деяние наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать отдельные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.

В настоящее время следователями проводятся необходимые действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.