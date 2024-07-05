В Ингушетии должники за электроэнергию погасили более 140 млн рублей и избежали отключений

Так, в январе-мае текущего года энергетики направили порядка шести тысяч заявок на отключение должников, в том числе около четырех тысяч по категории «население» и более двух тысяч в отношении юридических лиц. Их суммарный долг перед энергокомпанией составил 349 млн рублей.

После проведенной адресной информационно-разъяснительной работы с неплательщиками на расчетные счета предприятия поступили более 140 млн рублей: 2,2 тыс. абонентов оплатили счета, не дожидаясь применения крайних мер.

«Отключение электроэнергии за долги — мера непопулярная. Но в ситуации, когда дебиторская задолженность за электроэнергию в республике достигла более 7,7 млрд рублей, энергетики вынуждены использовать это закрепленное законодательством право. Иначе без средств становится невозможно содержать сетевой комплекс: текущий ремонт и обслуживание энергообъектов, модернизация, новое строительство ведутся за счёт оплаты потребителей. Поэтому высокая платежная дисциплина — одно из основных условий обеспечения энергетической безопасности региона», — подчеркнул исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.

Отключение электроэнергии производится в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».

Информация о предстоящих отключениях за долги публикуется на сайте филиала в разделе «Клиентам», подразделах «Уведомления об отключении режима потребления коммунальных услуг», «Уведомления об отключении режима потребления прочих потребителей» и считается надлежащим уведомлением потребителя-должника.

Напомним, оплату счетов за электроэнергию можно произвести в центрах обслуживания клиентов компании, дистанционно посредством мобильного приложения «Свет Онлайн», сервиса «Личный кабинет» на сайте энергокомпании, в любых других действующих пунктах приема платежей.

В том случае, если в силу различных обстоятельств потребитель не в состоянии полностью погасить задолженность, необходимо обратиться в территориальное энергосбытовое отделение для заключения договора о реструктуризации долга.