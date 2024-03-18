В Ингушетии меняют дорожные знаки

Вместе с тем сотрудники ведомства на регулярной основе проводят ямочный ремонт и очистку проезжей части от различного мусора, песка и наносов.

Отмечается, что все вышеперечисленные работы направлены на повышение безопасности дорожного движения. Министерство автомобильных дорог Ингушетии призывает водителей соблюдать чистоту на дорогах, а также следовать ПДД.