В Ингушетии модернизируют подстанцию для надежного электроснабжения 14 тыс. сельских жителей

Новые устройства отечественного производства предназначены для мгновенного автоматического обнаружения и ликвидации замыканий на поврежденных участках оборудования. Они работают быстро и четко, отвечают отраслевым стандартам и не требуют сложного затратного обслуживания.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе компании, реализация проекта позволит повысить надежность электроснабжения порядка 14,3 тыс. жителей сельских поселений Кантышево и Долаково Назрановского района и 13 расположенных здесь социально значимых учреждений. Среди них водозабор «Долаково-Кантышево» — стратегический объект, обеспечивающий водой Малгобекский район с численностью населения более 60 тыс. человек.

В 2022 году энергетики заменили на подстанции «Кантышево» восемь масляных выключателей на пожаробезопасные и экологичные вакуумные. В рамках подготовки энергообъекта к работе в сложных погодных условиях осенне-зимнего периода оперативно-ремонтные бригады смонтировали семь комплектов дуговой защиты. В текущем году установлено еще шесть комплектов.

Технические мероприятия предусмотрены Программой эксплуатации, технического обслуживания и ремонта филиала «Ингушэнерго».