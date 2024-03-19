В Ингушетии мужчину обманули при покупке криптовалюты за 350 тыс. рублей

Отмечается, что мужчина обратился в дежурную часть ОМВД города с заявлением о мошенничестве. Через приложение для торговли цифровыми активами он разместил объявление о покупке криптовалюты на 350 тыс. рублей. Неизвестный, представившийся «Эдуардом Александровичем», связался с ним и после получения денег пропал, не перечислив криптовалюту.

По данному факту полицией проводится проверка.