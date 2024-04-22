В Ингушетии обнаружен подпольный цех по изготовлению оружия

«Сотрудники полиции выявили незаконный цех во время оперативно-розыскных мероприятий. Из помещения было изъято восемь готовых металлических клинков и заготовки для их изготовления (длиной от 32 до 67 см), три самодельных арбалета, двадцать стрел и оборудование для обработки изделий из стали», — сказал собеседник.

По его словам, владелец домовладения заявил, что изготовил предметы самостоятельно, используя кустарные методы производства.

«Его подозревают в незаконном изготовлении оружия, что подпадает под 4 часть 223-й статьи Уголовного кодекса Российской Федерации. Теперь подозреваемый обязан соблюдать ряд требований: он должен не покидать место своего жительства без полученного от правоохранительных органов разрешения, а также вести себя надлежащим образом, как того требует закон», — добавили в силовом ведомстве.

Отметим, что в зависимости от решения суда за незаконное изготовление, переделку или ремонт огнестрельного оружия и другие нарушения, описанные в статье 223 УК РФ (и в частности, в части 4), может быть назначена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Также суд может назначить штраф, ограничение свободы и другие меры пресечения.