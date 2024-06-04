В Ингушетии осудят жительницу Пензы за интернет-мошенничество 

В Назрани перед судом предстанет 29-летняя жительница Пензы за мошенничество с причинением значительного ущербы, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе прокуратуры региона.
По данным следствия, в мае 2023 года обвиняемая при помощи мобильного телефона в сети «Интернет» создала группу, в которой выставила рекламу о продаже мебели, хотя ее и не было в наличии.
Жительница сельского поселения Сурхахи Назрановского района, решив приобрести четыре кровати с матрасами, перечислила 90 тыс. рублей на счет мошенницы, которая их присвоила.
Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. Между тем, обвиняемая от органов предварительного следствия стала скрываться и была объявлена в розыск. В апреле текущего года женщина была задержана полицейскими, в отношении нее судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.