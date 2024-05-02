В Ингушетии подвели итоги второго этапа республиканского чемпионата «Робоквант-2024» 

Подведены итоги второго этапа республиканского чемпионата «Робоквант-2024», который провели в детском технопарке «Кванториум».
Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона, школьники 5-9 классов со всей республики соревновались в двух занимательных и в то же время сложных направлениях: «Робофутбол» и Keep the line.
Отмечается, что в дисциплине «Робофутбол» командам необходимо было забить максимально возможное количество голов в ворота соперника с помощью управляемых роботов.
Триумфаторами инновационного турнира стали учащиеся детского республиканского технопарка «Кванториум» Сулейман Плиев и Сайфуллах Картоев. Вторые места заняли Джафар Дарсигов и Идрис Зязиков. Замкнули тройки призеров Ахмед и Билал Евлоевы.
«В номинации Keep the line участникам предстояло преодолеть заданную траекторию движения за короткий промежуток времени, обходя препятствия в автономном режиме», — рассказали организаторы чемпионата.
В этом направлении отличился учащийся детского республиканского технопарка «Кванториум» Дауд Плиев. На вторую ступень пьедестала поднялись Магомед-Басир Джандаров и Ибрагим Оздоев, представлявшие школу № 3 с. п. Долаково. Третьим стал учащийся детского республиканского технопарка «Кванториум» Мухаммад Тутаев.
Напомним, генеральным спонсором соревнований выступил финансовый дом «Тасним».