В Ингушетии подвели итоги второго этапа республиканского чемпионата «Робоквант-2024» 

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона, школьники 5-9 классов со всей республики соревновались в двух занимательных и в то же время сложных направлениях: «Робофутбол» и Keep the line.

Отмечается, что в дисциплине «Робофутбол» командам необходимо было забить максимально возможное количество голов в ворота соперника с помощью управляемых роботов.

Триумфаторами инновационного турнира стали учащиеся детского республиканского технопарка «Кванториум» Сулейман Плиев и Сайфуллах Картоев. Вторые места заняли Джафар Дарсигов и Идрис Зязиков. Замкнули тройки призеров Ахмед и Билал Евлоевы.

«В номинации Keep the line участникам предстояло преодолеть заданную траекторию движения за короткий промежуток времени, обходя препятствия в автономном режиме», — рассказали организаторы чемпионата.

В этом направлении отличился учащийся детского республиканского технопарка «Кванториум» Дауд Плиев. На вторую ступень пьедестала поднялись Магомед-Басир Джандаров и Ибрагим Оздоев, представлявшие школу № 3 с. п. Долаково. Третьим стал учащийся детского республиканского технопарка «Кванториум» Мухаммад Тутаев.

Напомним, генеральным спонсором соревнований выступил финансовый дом «Тасним».