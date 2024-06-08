В Ингушетии появится новый спортобъект для сборных зарубежных стран

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что объект будет построен на базе обновлённого тренировочного комплекса в предгорном районе. Он отметил, что в реконструированном спортивно-тренировочном комплексе «Мужичи» могут пребывать и тренироваться одновременно до 200 человек. Также имеется зал на три борцовских ковра, планируется увеличить их количество до шести, чтобы иметь возможность принимать сборные всероссийского и мирового уровня.

Калиматов подчеркнул, что эта задача будет решена за счёт привлечения внебюджетных источников. Власти ведут переговоры с инвестором, который будет строить этот объект.

На данный момент центр привлекает спортсменов из различных регионов России. Здесь проводятся не только тренировки, но и соревнования.

База отдыха была построена более 50 лет назад в Сунженском районе недалеко от реки Асса. Она получила своё название в честь расположенного рядом села. На протяжении нескольких столетий населённый пункт был известен как «Мужече», что в переводе с ингушского означает место для питья. В 2001 году корпуса были отремонтированы, а территория облагорожена. Появились новые места отдыха, беседки, есть целебный источник.

Отмечается, что в августе 2021 года комплекс был реконструирован. На его территории имеются сооружения крытого и открытого типов, предназначенные для проведения соревнований, учебно-тренировочного процесса, физкультурно-оздоровительных и спортивно-развлекательных мероприятий по различным видам спорта.

Напомним, благодаря своему расположению в предгорной местности комплекс пользуется большой популярностью. Он включает в себя четыре спальных корпуса, спортзалы, футбольное поле, теннисный корт, волейбольную и баскетбольную площадки, баню и столовую.