В Ингушетии представители национально-культурных объединений приняли участие в выборах

В республике представители национально-культурных объединений приняли участие в выборах Президента России. Они проголосовали на 707-м избирательном участке во второй школе сельского поселения Сурхахи Назрановского района.
Как сообщили газете «Ингушетия» в министерстве по внешним связям, национальной политике, печати и информации, подавая пример дружбы и взаимопонимания, участники выборной кампании голосовали за благополучие и единство многонационального народа России, что обеспечивается политикой, проводимой руководством страны.
В ведомстве напомнили, что в республике национально-культурные объединения, состоящие из представителей 17 национальностей, существуют уже более 10 лет. Они принимают активное участие в общественной жизни региона.