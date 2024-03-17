В Ингушетии представители национально-культурных объединений приняли участие в выборах

Как сообщили газете «Ингушетия» в министерстве по внешним связям, национальной политике, печати и информации, подавая пример дружбы и взаимопонимания, участники выборной кампании голосовали за благополучие и единство многонационального народа России, что обеспечивается политикой, проводимой руководством страны.

В ведомстве напомнили, что в республике национально-культурные объединения, состоящие из представителей 17 национальностей, существуют уже более 10 лет. Они принимают активное участие в общественной жизни региона.