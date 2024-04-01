В Ингушетии проезд на общественном транспорте в дни Ураза-байрам будет бесплатным

Руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов отметил, что во время одного из главных мусульманских праздников Ид аль-Фитр жители республики будут особо нуждаться в услугах общественного транспорта.

«Для того чтобы граждане смогли беспрепятственно навестить родных и близких по окончании священного месяца, поздравить их с праздником, принято решение обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта в этот период с бесплатным проездом», — подчеркнул он.

Кроме того, по словам Главы, региональные оперативные службы примут все необходимые меры для поддержания общественного порядка и безопасности, а также для обеспечения потребителей бесперебойным электро-, газо- и водоснабжением.