В Ингушетии прошел республиканский субботник 

Коллективы администраций муниципалитетов, учреждений и организаций вышли на уборку общественных пространств, парков, скверов, очистили берега рек и водоемов от мусора.

Жители облагораживали прилегающие к домам территории, белили деревья, собирали опавшие ветки.

«Субботники — это добрая традиция, которая объединяет людей. Планируем проводить их регулярно. Ни в коем случае участие жителей республики в таких экологических акциях не должно заменять работу коммунальных служб. Мэры городов должны понимать это и ежедневно делать свою работу», — отметил руководитель субъекта.

Махмуд-Али Калиматов поблагодарил всех, кто вышел сделать регион чище и красивее, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства республики.