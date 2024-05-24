В Ингушетии прошла презентация книги краеведа Мусы Аушева «Загадки для детей»

Как рассказали газете «Ингушетия» в культурном учреждении, в сборник вошли пословицы, поговорки по разным направлениям. Мероприятие было организовано в рамках цикла презентаций к 100-летию ингушской государственности.

Отмечается, что книга издана на двух языках: ингушском и русском. Проект подготовлен к изданию Республиканским домом народного творчества. В книгу вошли народные загадки («ховли-довзалеш»), пословицы и поговорки, а также придуманные самим автором новые загадки.

Как редактор и переводчик книги, Хаваш Накастоев представил собравшимся ее содержание, отметив, что Муса Аушев провел огромную работу по сбору и обработке устного народного творчества ингушей.

Юные читатели организовали для участников мероприятия, среди которых были все семь дочерей автора книги, викторину по отгадыванию загадок.

«Красочное издание — это весомый вклад в сохранение национальной культуры ингушского народа», — подчеркнули организаторы презентации.