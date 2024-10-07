В Ингушетии прошли похороны погибшего участника СВО Умара Хамхоева

В сельском поселении Кантышево Назрановского района похоронили участника специальной военной операции Умара Хамхоева, сообщили «Ингушетии» в правительстве региона.
Представители властей республики во главе с первым заместителем премьер-министра Ингушетии Магомедом Евлоевым посетили семью погибшего и выразили свои соболезнования.
Согласно указанию Главы Ингушетии, семье погибшего была предоставлена материальная помощь.
Напомним, что в целях поддержки мобилизованных граждан и их близких были введены дополнительные меры социальной поддержки для призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ.