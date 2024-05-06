В Ингушетии пройдет окружной этап военно-спортивных игр для детей 

Как сообщили газете «Ингушетия» в молодежном ведомстве республики, одним из ярких событий игр станет развертывание ребятами самого большого знамени Победы совместно с представителями кавказского патриотического автопробега.

"Инициатива организации таких игр, прежде всего, нацелена на консолидацию молодежи Северного Кавказа и укрепление единства на базе общих ценностей через совместные усилия и взаимопомощь",-рассказал организатор мероприятия Ахмед Халухаев.