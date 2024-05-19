В Ингушетии состоялся марш школьников ко Дню детских общественных организаций

«Этот день — символ дружбы и единения в детском общественном движении, взаимопонимания между поколениями. Детские объединения играют важную роль в жизни ребят, способствуя их социальному развитию, учат командной работе и вовлечению в значимые мероприятия», — отметил собеседник издания.

По его словам, от пионеров до современных участников «Движения первых», ценности остаются неизменными: любовь к Родине, дружба, стремление к знаниям и уважение к труду.

Представитель «Движение первых» региона подчеркнул, что они гордятся деятельностью организации и стремятся внести вклад в будущее России, делая все для блага общества и нашей страны.

«20 мая приглашаем всех на уроки «Разговоры о важном», где можно будет узнать больше о детских общественных объединениях. Это отличная возможность расширить свои знания и вдохновиться историями успеха», — добавил он.

Напомним, ежегодно 19 мая в России отмечают День детских общественных организаций. Как и многие памятные даты, он ведет свою историю с советских времен и раньше назывался Днем пионерии.