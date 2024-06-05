В Ингушетии совершили инспекционную поездку к комплексу «Нижний Пуй»

Рейд проводился в рамках плана по надзору за ходом реставрационных, консервационных и противоаварийных работ на объектах в горной части республики, имеющих историко-архитектурную ценность.

«Комплекс находится на юге Таргимской котловины. Некогда этот поселок имел важное стратегическое значение, так как охранял подступы к котловине с южной и восточной сторон. В настоящее время здесь ведутся подготовительные работы, предшествующие реконструкции, которая будет реализовываться специалистами компании ООО «Наследие», — рассказал собеседник издания.

Отмечается, что не так давно в черте комплекса проводились полевые мероприятия по внесению в реестр выявленных объектов культурного наследия ранее не учтенных подземных усыпальниц. Кроме того, сотрудниками вышеупомянутой компании здесь также были найдены фрагменты древних барельефных камней.

Стоит напомнить, что «Нижний Пуй» являет собой средневековое поселение замкового типа. На территории данного архитектурного комплекса располагается самая высокая боевая башня в горной Ингушетии.