В Ингушетии стартовал проект «Переливая надежду»

Инициатором стал Мустафа Гомкартиев, а грантовую поддержку оказало Федеральное агентство по делам молодёжи («РосмолодёжьГранты»).

Проект призван популяризировать донорство крови среди жителей республики и повысить их осведомлённость о значимости этой деятельности для спасения жизни людей. Мустафа Гомкартиев рассказал, что идея проекта зародилась из-за необходимости увеличить количество доноров в Ингушетии, что в свою очередь поспособствует улучшению качества оказываемой медпомощи.

В рамках проекта планируется организация регулярных донорских акций, информационно-просветительских кампаний для представителей молодого поколения и образовательных мероприятий для потенциальных участников донорского движения.

«Первое мероприятие в рамках данного проекта прошло успешно, собрав множество участников и доказав востребованность идеи и возможность её масштабирования», — рассказал собеседник издания.

Отмечается, что Росмолодёжь поддержала проект не только финансово, но также помогла придать ему значимость и известность на республиканском уровне. Благодаря грамотному управлению и высокому качеству плана реализации инициативы, организаторы уверены: проект может послужить примером для других субъектов России в сфере развития социальной активности среди населения.