В Ингушетии стартовал республиканский этап Всероссийского конкурса «Учитель-дефектолог России» 

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минобрнауки региона, торжественное открытие мероприятия прошло на базе второго детского сада «Счастливое детство» в сельском поселении Барсуки Назрановского района.

По словам организаторов, конкурс направлен на карьерный, профессиональный и личностный рост учителей-дефектологов, учителей-логопедов, поддержку инновационных разработок и технологий организации образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, утверждение приоритетов образования в обществе.

На региональном этапе представлено 4 учителя-логопеда общеобразовательных школ и дошкольных образовательных организаций республики: Мальсагова Макка из СОШ № 15 с. п. Средние Ачалуки; Мартазанова Тамара Адамовна из детсада № 2 с. п. Барсуки"; Келигова Мадинат из СОШ № 12 г. Назрань; Цечоева Зухра из СКОШИ- детсад г. Сунжа.

Ко всем участникам конкурса через приветственный адрес обратился и. о. министра образования республики Ахмед-Башир Цороев. Он выразил надежду, что этот конкурс станет для педагогов событием, которым они смогут гордиться.