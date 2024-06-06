В Ингушетии ведется ремонт автодорог

Накануне бригады провели ямочный ремонт дорог регионального и межмуниципального значения. Кроме того, производилась замена ветхих предупреждающих знаков, обновление разметки пешеходных переходов, обустройство обочин.

«Вышеперечисленные меры направлены на поддержание в нормативном состоянии дорог на территории Ингушетии и повышение уровня безопасности во время передвижения как для водителей, так и для пешеходов. Для достижения максимального результата дорожники работают в усиленном режиме, своевременно реагируя на возникающие проблемы», — рассказал собеседник.

В Минавтодоре призвали автомобилистов быть предельно внимательными и осторожными за рулем в связи с проведением ремонтных работ, а также соблюдать ПДД и скоростной режим.