В Ингушетии запущен досрочный этап ЕГЭ

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минобрнауки региона, выпускники сдавали ЕГЭ по литературе и географии. Отмечается, что на сдачу этих предметов в республике было заявлено 2 человека. Организован один пункт проведения ЕГЭ на базе четвертой школы города Назрань.

В ППЭ велось видеонаблюдение в онлайн-режиме, использовалась технология печати контрольных измерительных материалов (КИМ) и сканирования бланков ответов непосредственно в аудиториях.

«В досрочный период экзамены сдают выпускники нынешнего года, которые по уважительным причинам, подтвержденным документально, не могут принять участие в экзаменах в основные сроки. Им необходимо полностью освоить учебный план и получить зачет за итоговое сочинение», рассказала министр образования Эсет Бокова.

Напомним, в Министерстве образования и науки Ингушетии работает телефон «горячей линии» по вопросам ЕГЭ: 8 (8732) 22-25-73.