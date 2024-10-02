В Ингушский филиал фонда «Защитники Отечества» в III квартале поступило более 300 обращений 

Более 300 обращений обработали сотрудники Ингушского филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» в III квартале текущего года.
В организацию обращаются с различными вопросами. Это — оказание психологической и медицинской помощи, получение санаторно-курортного лечения, содействие в предоставлении земельных участков и другие.
В своем Telegram-канале Глава республики написал, что в условиях проведения СВО, важно максимально поддержать защитников Отечества и их семьи. Ни один запрос не должен оставаться без внимания.
Махмуд-Али Калиматов подчеркнул, что главная задача — выстроить работу филиала таким образом, чтобы максимально охватить все направления и обеспечить индивидуальный подход к каждому заявителю. С этим, по его словам, социальные координаторы в данное время справляются.
Напомним, открытие филиала фонда «Защитники Отечества» в городе Назрани состоялось 31 мая прошлого года.