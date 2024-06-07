В Карабулаке Ингушетии провели открытый городской турнир по дзюдо

Как сообщили газете «Ингушетия» в муниципалитете, организатором юношеских соревнований выступила мэрия города при поддержке спортивной школы.

Отмечается, что по итогам состязаний первое общекомандное место завоевали хозяева турнира, в их активе 7 первых мест из 10 возможных.

Так, сильнейшими в своих весовых категориях стали следующие представители местной школы дзюдо: Дамир Китиев, Зураб Китиев, Магомед Плиев, Рамазан Галаев, Абдулла Боков, Сейфула Халухаев и Сейфула Сампиев.