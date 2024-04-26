В лесах Сунженского района Ингушетии демонтировали незаконные постройки

В лесном массиве Сунженского района провели работы по демонтажу более 20 самовольных построек. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе экологического ведомства по республике
Демонтаж производили сотрудники местного лесничества совместно с представителями лесопожарного центра по поручению министра природных ресурсов и экологии региона Саварбека Холохоева.
Как рассказал наш собеседник, некоторые конструкции оказались настолько устойчивыми, что потребовалось приложить значительные усилия для их полной разборки. Среди прочих были обнаружены постройки, возведенные посредством использования молодых деревьев, в которые забивались гвозди, а верхушки спиливались для создания подобия крыши. Подобные действия нанесли огромный урон лесным насаждениям, многие из них фактически уничтожены.
«Кроме того, подобные постройки привели к загрязнению лесного массива различного рода мусором, а он в свою очередь создает угрозу возникновения пожаров. Данные конструкции в основном строятся сборщиками черемши. Хотелось бы напомнить, что такие сооружения наносят непоправимый вред окружающей среде и создают угрозу безопасности леса», — подчеркнули в министерстве.
Отмечается, что работники лесничества предварительно обратились к «строителям» с просьбой убрать все за собой. Однако, несмотря на предупреждение, никто не прислушался к просьбе. Спустя некоторое время лесники уже сами приступили к демонтажным работам.
Работа в данном направлении будет продолжена до полной очистки лесного фонда от самовольных построек.