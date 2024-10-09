В Магасе состоялось очередное заседание координационного совета «Движения первых»

Руководитель субъекта подчеркнул, что десятки тысяч молодых людей в республике активно участвуют в интересных и полезных проектах федерального и регионального значения. Он также отметил, что власти уделяют особое внимание развитию «Движения первых» в регионе. Для этого они привлекают все государственные и общественные организации, чтобы создать прочные и конструктивные традиции движения.

Глава напомнил о запуске Всероссийского конкурса детских изобретений «Инженеры транспорта», который прошел впервые в этом году. Дети из Ингушетии представили 167 уникальных идей по инженерному и креативному направлениям и разработали инновационные решения для транспортной системы России.

Кроме того, Махмуд-Али Калиматов сказал и об активном развитии добровольчества в регионе, где около 4 тыс. волонтеров вносят свой вклад в различные проекты. В детских оздоровительных лагерях субъекта летом прошли профильные смены движения «Время первых».

В образовательных учреждениях уже открыто 172 первичных отделения организации, до конца 2024 года планируется открыть еще 20 в детских садах.

Глава Ингушетии выразил готовность продолжать оказывать поддержку «Движению первых» во всех возможных направлениях, отметив, что несмотря на то, что организация существует недолго, она уже достигла значительных результатов. Оно вдохновляет молодежь быть активными участниками общества, вовлекая их в волонтерские проекты и социальные инициативы. У детей и подростков формируется гражданская позиция, и они начинают понимать значимость общественной жизни.