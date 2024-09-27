В Малгобеке Ингушетии вручают повестки призывникам

Как информировали газету «Ингушетия» в муниципалитете, на недавнем совещании градоначальник Мусса Галаев поручил повысить контроль оповещения граждан, подлежащих вызову на мероприятия, связанные с призывом.

Осенний призыв стартует с 1 октября и продлится по 31 декабря нынешнего года. Призыву на военную службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Срок службы прежний — 1 год. Соответствующий указ 16 сентября подписал глава государства Владимир Путин.